Телеканал CNN снова оказался в центре расистского скандала из-за нападок на мусульман. Консервативный комментатор канала, сторонник республиканцев Райан Гирдски в ходе дебатов сказал журналисту-мусульманину Мехди Хасану: «Надеюсь, ваш пейджер не сработает».

Это, по-видимому, была отсылка к серии взрывов пейджеров в Ливане, в результате которых в прошлом месяце погибли члены ливанской «Хезболлы». Косвенно это можно посчитать угрозой убийства, отмечают американские СМИ.

После шквала возмущения CNN заявил, что запретил консервативному комментатору снова появляться в эфире сети из-за расистских заявлений в адрес мусульманина.

Мехди Хасан — известный британско-американский телеведущий и ярый критик войны Израиля в Газе.

Гости обсуждали расистские шутки комика Тони Хинчклиффа, которые омрачили митинг бывшего президента Дональда Трампа в нью-йоркском Мэдисон-Сквер-Гарден в воскресенье и продолжали оставаться в заголовках два дня спустя.

Когда дебаты стали напряженными, Гирдски назвал Хасана антисемитом.

«Я сторонник палестинцев. Я к этому привык», — заявил в ответ журналист.

Гирдски ответил: «Ну, я надеюсь, что твой пейджер не сработает».

Хасан ответил: «Ты только что сказал, что я должен умереть? Ты только что сказал, что меня должны убить?»

В дебаты вмешалась ведущая программы Эшли Филлип, назвав такую риторику неподобающей. Гирдски извинился, заявив, что он услышал, будто бы Хасан поддерживает ХАМАС. Хотя название группировки ни разу не прозвучало во время эфира.

После рекламной паузы Гирдски и Хасан покинули дискуссию за круглым столом.

«В CNN или в нашем эфире нет места расизму или фанатизму, — говорится в заявлении сети, которым Филлип поделилась в социальных сетях. — Мы стремимся поддерживать вдумчивые беседы и дебаты между людьми, которые глубоко не согласны друг с другом, чтобы обсудить важные вопросы и способствовать взаимопониманию».

«Но мы не позволим унижать гостей или переходить грань вежливости. Райан Гирдски больше не будет появляться в эфире нашей сети», — заявила ведущая.

Филлип добавила, что CNN не просил Хасана покинуть дебаты и что он может вернуться в будущем.

Гирдски, очевидно, не согласился с решением канала и выразил возмущение в соцсетях.

«Очевидно, вы не можете появляться на CNN, если шутите», — отметил комментатор, который ранее яростно защищал Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху, поддерживая обоих политиков.