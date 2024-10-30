Постпред Турции при ООН Ахмет Йылдыз объявил о совместном письме с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. Дипломат пояснил, что коллективный призыв «необходим для прекращения незаконной оккупации Израиля и предотвращения дальнейших нарушений в отношении гражданских лиц» в Палестине и Ливане.

Призывая все страны «остаться на правильной стороне истории» и присоединиться к коллективной инициативе, Йылдыз подчеркнул, что «кровопролитие должно прекратиться».

Дипломат также отметил, что Анкара осудила принятие Кнессетом Израиля законов о запрете деятельности агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в Израиле.

«Законопроекты направлены против агентства и палестинских беженцев, препятствуя работе спасательные службы БАПОР. Основная цель — сам статус беженца. Этот закон стал явным нарушением обязательств Израиля по международному праву», — отметил постпред.

Йылдыз также осудил нападения Израиля на Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), добавив, что «крайне важно, чтобы агентство выполняло свою работу».

Турецкий дипломат отметил, что действия Тель-Авива также усиливают напряженность в отношениях с Ливаном, Сирией и Ираном, и призвал Совбез ООН «использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты» и потребовать немедленного прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и соблюдение международного права, а также соблюдение требований.

Выступая на открытых дебатах на тему «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», Ахмет Йылдыз подчеркнул: Тель-Авив подталкивает регион к полномасштабной войне с беспрецедентными военными преступлениями.

Президент США Джо Байден ранее объявил об ультиматуме Израилю: если тот не разрешит поставки гуманитарной помощи на север Газы в течение 30 дней, то Вашингтон рассмотрит возможность ввести оружейное эмбарго. Срок ультиматума, впрочем, истекает после президентских выборов, когда уже мало кто вспомнит об этом обещании.