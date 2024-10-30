США призвали Израиль объяснить «ужасающий» удар по северу Газы, в результате которого, по данным Минздрава эксклава, погибли не менее 93 человек. Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон потребовал от Израиля разъяснений по этому инциденту, отметив, что среди жертв было много детей.

Чиновник подчеркнул: США пытаются получить точные данные о числе погибших и раненых. Инцидент, по его словам, напоминает, почему Вашингтон настаивает на прекращении огня, чтобы положить конец конфликту.

Ранее в этом месяце администрация Байдена поставила Израилю ультиматум, требуя улучшить гуманитарную ситуацию в Газе в течение 30 дней — иначе возможны ограничения на военную помощь США. В Госдепартаменте отметили, что значительного прогресса пока не наблюдается, однако отказались ответить, пойдет ли администрация на ограничение оружия.

Миллер также выразил «глубокую обеспокоенность» новым законом Израиля о запрете деятельности Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), предупредив, что это может иметь последствия для сотрудничества с США.

На фоне ухудшения обстановки в Газе администрация Байдена поддержала предложение Каира о временном прекращении огня на два дня для предоставления гуманитарной помощи. Президент Джо Байден призвал к немедленному перемирию, подчеркивая, что этот шаг может снизить страдания гражданского населения.

Попытки США достичь прекращения огня наталкиваются на политические и военные разногласия в израильском кабинете — ультраправые партнеры премьера Нетаньяху выступают против любой сделки по Газе и в Ливане. Премьер прислушивается к их мнению и занимает их сторону, блокируя мирные переговоры по Газе. Последний их раунд начался на прошлой неделе в Катаре, однако пока надежд на продвижение переговоров не видно.