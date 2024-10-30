Прокуратура Грузии начала расследование по подозрению в фальсификации прошедших накануне выборов и вызвала президента страны Саломе Зурабишвили на допрос в качестве свидетеля.

Согласно официальным результатам, правящая партия «Грузинская мечта» (к которой президент Зурабишвили в последние годы находится в оппозиции) получила 54% голосов и обеспечила себе большинство в парламенте по итогам голосования в прошлую субботу. Однако оппозиционные политики заявили, что намерены бойкотировать заседания парламента в знак протеста против, по их мнению, нелегитимных результатов.

В Тбилиси, столице Грузии, на следующий день после объявления результатов оппозиция собрала многотысячный митинг, чтобы опротестовать победу правящей партии. Демонстрация прошла без насилия и эксцессов. Оппозиционные политики, выступавшие с трибун перед зданием парламента, не представили никакого плана дальнейших действий.

Прокуратура Грузии в своем заявлении сообщила, что вызвала на допрос президента Зурабишвили, которая неоднократно утверждала о фальсификации итогов голосования, однако не приведя конкретных доказательств. Она должна будет дать показания в четверг.

Зурабишвили и другие представители оппозиции называли выборы как решающий момент в истории современной Грузии, когда, по их словам, страна выбирала между интеграцией в Европейский Союз, что поддерживает оппозиция, и дальнейшим сближением с Россией под руководством правящей «Грузинской мечты».

Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией, и партия «Грузинская мечта», заявляя о стремлении к вступлению страны в ЕС, утверждает, что не хочет вовлекать ее в конфликт с Москвой.

Прокуратура пояснила, что расследование было начато по запросу Центральной избирательной комиссии Грузии, где также заявили, что выборы прошли свободно и честно. Грузинские СМИ во вторник сообщили, что избирательная комиссия потребовала расследования в связи с «необоснованной критикой» в отношении электорального процесса.

В понедельник Зурабишвили заявила агентству Reuters, что «Грузинская мечта» использовала «российскую методологию» для фальсификации результатов выборов, сославшись на два экзитпола, которые показывали уверенную победу оппозиции.

Наблюдатели из 57 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), утверждают о случаях запугивания и подкупа избирателей, также о вбросах бюллетеней, которые могли повлиять на исход выборов, но воздержались от заявления о том, что выборы были полностью сфальсифицированы.

Москва отвергла обвинения во вмешательстве, обвинив при этом западные страны в попытке повлиять на исход выборов.