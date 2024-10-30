В начале октября на базе в Аляске 864 парашютиста Армии США загрузились в транспортные самолеты C-17 для учений на Гавайях. Так началась масштабная подготовка американской армии к возможной войне с Китаем, пишет газета New York Times (NYT).

Так называемая «война двух великих держав» может включать все аспекты — сухопутные, морские, воздушные и космические сражения, отмечает издание. В отличие от пограничных стычек в Южно-Китайском море или мелких провокаций в Тайваньском проливе, в столкновении с США Пекин задействует все спутники и высокотехнологичные системы для удара или контрудара по американским военным.

Потому армия США готовится к самому худшему сценарию — прямому столкновению на Гавайях, самом близком к побережью Китая американском штате. Кроме того, вполне вероятно, что армии США придется защищать и своих союзников в регионе — Филиппины и Тайвань.

Для тренировки быстрого развертывания солдаты 25-й пехотной дивизии США, а также японские, австралийские и индонезийские партнеры совершили высадки на Гавайях и осваивали сложные тропические территории. На другом конце Гавайев, в Перл-Харборе, армейские команды отрабатывали высадку техники и войск на прибрежную территорию, имитируя потенциальную высадку на берегах Филиппин или даже самого Южного Китая.

Хотя «морские котики‎»‎ и ВМФ США уже не раз проводили военные кампании в Тихом океане, текущие учения отличаются масштабом — армия стремится адаптироваться к угрозам как на море, так и в воздухе, на суше, а также в киберпространстве.

При этом военные стратеги полагают, что самой горячей точкой возможного конфликта станет Тайвань, на который Китай претендует. По данным американской разведки, Пекин планирует вторжение на остров не позднее 2027 года, пишет NYT.

Эксперты предупреждают, что успешное вторжение Китая на Тайвань окажет мощное влияние на весь регион, вынудив соседние страны, такие как Япония и Южная Корея, искать альтернативные средства защиты, включая ядерные возможности.