Южная Корея рассматривает возможность отправки группы военных наблюдателей в Украину для отслеживания и анализа ожидаемого размещения Россией северокорейских войск на линии фронта. Об этом заявил в среду официальный представитель корейского президента.

По меньшей мере 11 тыс. северокорейских военнослужащих были направлены в Россию, и более 3 тыс. из них были переброшены вблизи линии фронта, рассказал ранее чиновник журналистам на условиях анонимности.

Помогая России, Пхеньян извлечет ценные уроки из участия своих войск в боевых действиях и увидит современную войну, что представляет собой прямую военную угрозу для Южной Кореи, сказал собеседник Reuters.

«Поэтому мы обязаны анализировать и отслеживать действия северокорейских войск против нашего союзника, Украины», - добавил он.

На прошлой неделе главный помощник президента России Владимира Путина по вопросам безопасности Сергей Шойгу посетил Северную Корею, а министр иностранных дел Северной Кореи Чо Сон Хуи должен посетить Москву на этой неделе для координации реакции на международную критику, рассказал Reuters южнокорейский чиновник.

Во вторник в Вашингтоне заявили, что некоторые северокорейские солдаты уже находятся в Курской области - приграничном регионе России, где в августе украинские войска совершили крупное вторжение и удерживают сотни квадратных километров территории.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что темпы переброски северокорейских войск в Россию оказались быстрее, чем ожидалось, что создает опасную ситуацию, сообщили в его канцелярии.

По словам представителя южнокорейского президента, Пхеньян, вероятно, получит от Москвы компенсацию в виде военных и гражданских технологий. Сеул считает, что КНДР нужна помощь в запуске спутника-шпиона и усовершенствовании потенциала в области межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Путин не отрицает участия корейцев в войне, но говорит, что это дело России и вопрос двустороннего партнерства, договор о котором он и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали в июне.

Северная Корея же не признала факт развертывания войск, но заявила, что если такой шаг, о котором говорят «мировые СМИ», является правдой, то он осуществлен в соответствии с международным правом.