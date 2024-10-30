30 октября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Вертолет GÖKBEY приняли на вооружение ВВС Турции в 101-ую годовщину Республики
Многоцелевой вертолет T625 GÖKBEY, разработанный компанией Турецкой аэрокосмической промышленности (TAI), приняли на вооружение в 101-ую годовщину Турецкой Республики. T625 GÖKBEY, призванный заменить американские вертолеты UH-1, имеет вместимость 12 пассажиров, максимальную скорость 306 км/ч и продолжительность полета более 5 часов. Он должен внести вклад в отечественную оборонную промышленность Турции. #trtнарусском #турция #gökbey #taI #tusaş #вертолет #101годовщина #турецкаяреспублика #обороннаяпромышленность #авиация #технологии #новыйвертолет #военныйпотенциал #turkey #t625gökbey #вертолет #новости #трт
Вертолет GÖKBEY приняли на вооружение ВВС Турции в 101-ую годовщину Республики / Others
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