Производство ракет в Иране не было нарушено после израильских авиаударов 26 октября, заявили в среду государственные СМИ со ссылкой на министра обороны Азиза Насирзаде.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская авиация нанесла ущерб производственным мощностям Ирана в ходе авиаударов, которые стали ответом на ракетный обстрел Израиля 1 октября.

«Их атакующий и оборонительный потенциал ослаблен», - сказал Галант.

На прошлой неделе два американских исследователя сообщили агентству Reuters, что в результате израильских авиаударов пострадали здания, которые Иран использовал для смешивания твердого топлива для баллистических ракет, и что это «могло существенно затруднить способность Ирана массово производить ракеты».

«Враг пытался нанести ущерб как нашим оборонительным, так и наступательным системам, но не очень преуспел, потому что мы были осведомлены и приняли меры», - заявил в среду министр обороны Ирана.

Насирзаде сказал: «Знания [о производстве] у нас есть, так что процесс производства ракет не нарушен». Но намекнул, что одна из оборонных систем могла быть повреждена во время атаки, так как, по его утверждениям, она была «заменена на следующий день».

Во вторник иранские государственные СМИ также сообщили, что Насирзаде заявил, что страна все еще способна «нанести еще дюжину ракетных ударов» по Израилю, как это было 1 октября и 13 апреля.