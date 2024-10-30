Власти Ирана объявили о снятии запрета на регистрацию новых моделей iPhone. Министр телекоммуникаций Сатар Хашеми сообщил в социальной сети X, что проблема с регистрацией новых моделей iPhone на иранском рынке «решена» и что президент страны Масуд Пезешкиан поддержал усилия министерства связи в этом направлении.

Запрет на новые модели iPhone действовал с 2023 года. В этот период iPhone 14, 15 и более новые модели, ввезенные в Иран, переставали работать в иранских сетях мобильной связи через месяц после активации — срок, разрешенный для туристических визитов в страну. При этом импорт iPhone 13 и более старых версий оставался разрешенным из-за высокого спроса на устройства, которые остаются символом статуса для многих молодых иранцев.

Запрет привел к развитию параллельного рынка старых моделей и росту цен на устройства, поскольку многие стремились вложить обесценивающиеся иранские риалы в любые физические товары. До введения запрета iPhone занимали около трети всего иранского рынка импорта мобильных телефонов, оцениваемого в 4,4 млрд долларов.

Еще в 2020 году верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал импорт iPhone: «Чрезмерный импорт представляет серьезную опасность. Особенно когда речь идет о предметах роскоши, в которых нет необходимости. По моим сведениям, только на импорт одной модели американских премиальных телефонов было потрачено полмиллиарда долларов».

При этом другие иностранные бренды смартфонов, такие как Motorola, Samsung, Nokia, Xiaomi и Huawei, остаются широко доступными в Иране.