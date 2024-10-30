ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует Испании
Анкара выразила соболезнования в связи с наводнением, жертвами которого стали как минимум полсотни людей. Вода затопила города на юге страны, разрушила мосты и дороги. К спасательной операции привлечена армия
Турция соболезнует Испании
Женщина выносит покрытые грязью складные стулья после того, как проливные дожди вызвали наводнение в Ла-Алькудии, регион Валенсия, Испания / Фото: Reuters / Others
30 октября 2024 г.

Турция выразила соболезнования в связи со смертоносным наводнением в Испании.

В письменном заявлении Министерства иностранных дел Турции выражается сожаление по поводу трагедии, произошедшей в результате наводнения, охватившего южные районы Испании, затопив дороги, дома и предприятия.

В результате разрушительного наводнения в Валенсии число погибших достигло 51 человека, сообщает Центр комплексной оперативной координации МВД Испании.

Вода затопила целые города, снося мосты и автомобили, сообщает агентство Reuters. Сотни людей оказались в «ловушке» в затопленных районах. Спасателям помогает армия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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