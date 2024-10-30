Турция выразила соболезнования в связи со смертоносным наводнением в Испании.

В письменном заявлении Министерства иностранных дел Турции выражается сожаление по поводу трагедии, произошедшей в результате наводнения, охватившего южные районы Испании, затопив дороги, дома и предприятия.

В результате разрушительного наводнения в Валенсии число погибших достигло 51 человека, сообщает Центр комплексной оперативной координации МВД Испании.

Вода затопила целые города, снося мосты и автомобили, сообщает агентство Reuters. Сотни людей оказались в «ловушке» в затопленных районах. Спасателям помогает армия.