Число погибших в результате непрекращающихся израильских атак достигло 43 163 человек. Количество раненых превысило 101 510 человек. Это следует из данных Министерства здравоохранения сектора Газа.

«За последние 24 часа израильская оккупация совершила пять массовых убийств семей, в результате которых погибли 102 человека и 287 получили ранения», — говорится в заявлении министерства.

Ведомство также сообщает, что «многие люди до сих пор остаются под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут до них добраться».

Израильская армия продолжает военное вторжение в сектор Газа, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня. В результате боевых действий практически все население территории было вынуждено покинуть свои дома, а продолжающаяся блокада привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.

Посреднические усилия США, Египта и Катара по достижению соглашения о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и ХАМАС не увенчались успехом из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху остановить военные действия.

Также против Израиля в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде в связи с его действиями в секторе Газа.