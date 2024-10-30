Россия обвинила Астану в нарушении базового принципа договора о ЕАЭС из-за повышения железнодорожных тарифов по территории Казахстана. Причина увеличения стоимости — рост расходов на зарплаты, электроэнергию и дизтопливо. В Москве обеспокоились сокращением объемов перевозок своей продукции через казахстанскую территорию.

Спор быстро решили. В Казахстане напомнили, что имели право на эти изменения, поскольку уровень тарифов на КТЖ не превышает расценки РЖД. А Еврокомиссия провела собственную оценку и также не выявила никаких нарушений. Однако нынешний конфликт укладывается в более глобальные процессы, отмечает в разговоре с TRT на русском руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

«Эти разногласия, вероятно, связаны с растущим интересом Казахстана к диверсификации маршрутов и повышению своей роли как транзитного узла между Европой и Азией, что позволило бы ему стать независимым транспортным игроком, особенно в условиях сложных геополитических вызовов», — пояснил аналитик.

Действительно, в последние годы в Казахстане все чаще звучит идея выйти из ЕАЭС. В прошлом году активисты даже создали соответствующую петицию: «Требуем от властей Казахстана выйти из ОДКБ и ЕАЭС, а также прекратить все интеграционные процессы с Российской Федерацией».

Однако эксперты, опрошенные TRT на русском, согласились, что полный выход Астаны из Евразийского союза маловероятен. «Казахстан активно инвестирует в модернизацию своей транспортной инфраструктуры, что создает дополнительные возможности для интеграции, но на более выгодных для себя условиях», — считает Деев.

Кроме того, на данный момент альтернативы Евразийском союзу в регионе не существует, указывает в разговоре с TRT на русском политолог Ислам Кураев: «Сегодня 75% казахстанского экспорта связаны с Россией и Беларусью. Не стоит забывать, что и экспорт казахстанской нефти также проходит по трубам на территории России. Независимых логистический путей пока нет. Выход из ЕАЭС будет критической точкой для Казахстана. Понятно, что интеграционные связи с Россией крайне негативно влияют на страну, но и отказ от них приведет к еще худшим последствиям».

Однако Астана не спешит вступать в новые проекты с участием Кремля. Например, страна отказалась от подачи заявки на участие в БРИКС. Это вызывало многочисленные дискуссии среди экспертов о целесообразности этого решения, а некоторые обеспокоились возможной реакцией России. Но, по словам Кураева, не стоит искать тут двойные смыслы — отказ Казахстана совпал с желанием самого БРИКС.

«На саммите БРИКС было обозначено, что структура пока не планирует расширяться. Кроме того, сегодня эта структура скорее политическая. Россия намерена развивать через нее свое интересы и партнерские отношения. Но пока этот проект не находится в практической плоскости. Там нет структуры и секретариата. Казахстану на данном этапе там делать нечего, тем более Астана и так участвует во всех проектах с Россией», — говорит Кураев.

За последние два года отношения между странами пережили значительные изменения. Казахстан не присоединился к западным санкциям против РФ, но при этом препятствует тому, чтобы территория страны использовалась для обхода ограничений. Летом лидеры КНР и Казахстана Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев запустили Транскаспийский маршрут, которые проложен в обход России. А в этом году главным торговым партнером Казахстана стал Пекин, а не Москва.

И в ближайшем будущем фокус внимания Астаны может несколько сместиться с Кремля в сторону КНР, продолжает собеседник агентства: «В отношениях с Китаем есть большие перспективы. Там нарастает продовольственный кризис и Казахстан может сыграть важную роль, продавая сырье и зерновые культуры. Потенциал для сотрудничества большой. Думаю, что положение Китая в регионе со временем будет только усиливаться».