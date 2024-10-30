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Москва отрицает переговоры с Киевом о деэскалации
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения в прессе о переговорах между РФ и Украиной о приостановке взаимных ударов по энергетическим объектам
Москва отрицает переговоры с Киевом о деэскалации
Фото: AP / Others
30 октября 2024 г.

В Кремле опровергли недавние сообщения СМИ о том, что российские и украинские официальные лица обсуждают возможность приостановки ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

«Сейчас очень много вбросов, которые выдаются за реальность. Даже солидные издания не гнушаются», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать это сообщение.

Во вторник газета Financial Times написала, что Москва и Киев ведут переговоры о прекращении ударов по энергетическим объектам. По словам источников, на которые ссылается издание, переговоры при посредничестве Катара означают возобновление прежних усилий по деэскалации, которые были прекращены после того, как Киев начал вторжение в Курскую область.

В том же материале бывший высокопоставленный кремлевский чиновник заявил FT, что президент Владимир Путин вряд ли согласится на какую-либо сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области РФ. С этим утверждением Песков согласился.

«Ну это базовое условие в мирной инициативе президента. Да, вывод с российских территорий. То есть новые регионы тоже», — отметил пресс-секретарь Кремля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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