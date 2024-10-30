Израиль атаковал жилой дом в Газе и убил 90 палестинцев

По меньшей мере 90 человек погибли на севере сектора Газа в результате израильского удара по пятиэтажному жилому дому, где укрывались перемещенные палестинцы. Среди погибших значительная часть женщины и дети. Незадолго до этого израильские силы задержали десятки медиков больницы «Камаль Адван». В результате лечить и оперировать раненых палестинцев практически некому. #trtнарусском #газа #израиль #палестина #авиаудар #мирныежители #помощьраненым #мирноенаселение #больницагаза #правочеловека #секторгаза #кризис #правачеловека #помощьгаза #призывкмиру #новости #трт #новостимира