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Израиль атаковал жилой дом в Газе и убил 90 палестинцев
По меньшей мере 90 человек погибли на севере сектора Газа в результате израильского удара по пятиэтажному жилому дому, где укрывались перемещенные палестинцы. Среди погибших значительная часть женщины и дети. Незадолго до этого израильские силы задержали десятки медиков больницы «Камаль Адван». В результате лечить и оперировать раненых палестинцев практически некому. #trtнарусском #газа #израиль #палестина #авиаудар #мирныежители #помощьраненым #мирноенаселение #больницагаза #правочеловека #секторгаза #кризис #правачеловека #помощьгаза #призывкмиру #новости #трт #новостимира
Израиль атаковал жилой дом в Газе и убил 90 палестинцев / Others
30 октября 2024 г.
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