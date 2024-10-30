Израиль взял в заложники все структуры, призванные защищать международные принципы, такие как мир, права человека и демократия. Об этом в ходе выступления на 9-м Международном конкурсе чтецов Корана заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Израильское правительство в порыве сионистского безумия взяло в заложники все структуры, призванные защищать мир, права человека, свободу прессы и демократию», — заявил г-н Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Турецкий лидер осудил глобальное молчание по поводу кризиса в Газе, назвав ситуацию «позором для человечества». «Мы переживаем постыдные для человечества дни, когда зверски убиты 50 тыс. невинных людей, а два миллиона подвергаются бомбардировкам», — подчеркнул он.

По словам президента, не предпринимается никаких сдерживающих мер, чтобы остановить «врага человечества Нетаньяху». Эрдоган также выразил разочарование слабой реакцией исламского мира на происходящее, отметив, что «эта бездеятельность войдет в историю».

«У нас есть обязательства перед нашими братьями и сестрами в Газе, которые заживо сгорают от бомб сионистских преступников в палатках, где они находили укрытие», — заявил турецкий лидер. Он предупредил, что этой зимой Израиль подвергнет два миллиона человек страданиям в «условиях, подобных нацистским лагерям», и призвал к действиям, «чтобы не допустить окончательного упадка человечества».

По данным местных органов здравоохранения, за год израильских атак погибло более 43 000 человек, в основном женщины и дети, более 101 000 получили ранения. Почти все население сектора Газа было вынуждено покинуть свои дома, а продолжающаяся блокада привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов. В настоящее время в Международном суде ООН рассматривается дело против Израиля по обвинению в геноциде.