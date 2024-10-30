В Иордании протестовали против израильских атак на севере Газы

В Аммане сотни людей вышли на протест в ответ на продолжающиеся атаки Израиля на севере Газы. Демонстранты собрались перед мечетью Хусейна, а затем прошли около километра до площади Нахиль. Начиная с 7 октября 2023 года, когда Израиль начал вторжение в Газу, там погибло более 43 000 мирных жителей, в основном женщины и дети. #иордания #амман #газа #израиль #палестина #протесты #правачеловека #кризис #призывкмиру #мирныежители #гуманитарныйкризис #правачеловека #солидарность #прекращениеогня #международнаяреакция #ближнийвосток #ближневосточныйкризис