Ирак отправил в Ливан 50 грузовиков с гуманитарной помощью

Из Киркука в Ливан, который продолжает подвергаться атакам Израиля, отправили 50 грузовиков с гуманитарной помощью. Это предметы первой необходимости и продукты питания. По данным ливанских органов здравоохранения, с октября прошлого года в результате израильских атак погибли более 2700 человек и почти 12 500 получили ранения. #trtнарусском #ирак #ливан #гуманитарнаяпомощь #киркук #кризис #помощьливану #израильскиеатаки #мирныежители #ливанскийкризис #солидарность #международнаяподдержка #ближнийвосток #гуманитарныйкризис #кризисливан #помощьпострадавшим #помощь #новости #трт