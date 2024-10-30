ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ирак отправил в Ливан 50 грузовиков с гуманитарной помощью
Из Киркука в Ливан, который продолжает подвергаться атакам Израиля, отправили 50 грузовиков с гуманитарной помощью. Это предметы первой необходимости и продукты питания. По данным ливанских органов здравоохранения, с октября прошлого года в результате израильских атак погибли более 2700 человек и почти 12 500 получили ранения. #trtнарусском #ирак #ливан #гуманитарнаяпомощь #киркук #кризис #помощьливану #израильскиеатаки #мирныежители #ливанскийкризис #солидарность #международнаяподдержка #ближнийвосток #гуманитарныйкризис #кризисливан #помощьпострадавшим #помощь #новости #трт
Ирак отправил в Ливан 50 грузовиков с гуманитарной помощью / Others
30 октября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us