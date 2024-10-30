Харрис и Трамп вышли на финишную прямую

До президентских выборов в США осталось чуть больше недели. И Камала Харрис, и Дональд Трамп готовятся к решающим сражениям в колеблющихся штатах. Последние опросы показывают, что кандидаты идут ноздря в ноздрю, однако все еще может измениться. Оба кандидата пытаются заручиться поддержкой важных меньшинств — Харрис хочет получить голоса мусульман из Мичигана, а Трамп — привлечь на свою сторону латиноамериканцев Северной Каролины. У кого больше шансов на победу — разбирался TRT на русском. #сша #выборывсша #трамп #харрис #камалахаррис #дональдтрамп #предвыборнаягонка #политическаяборьба #мичиган #выборы #выборы2024 #американскаядемократия #рейтинги #политическиедебаты #трампхаррис