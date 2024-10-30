Представитель Палестины в ООН: палачей жителей Газы продолжают защищать

«Неделю за неделей я заседал в Совбезе ООН, надеясь, что смогу сказать своему народу, что помощь уже в пути». Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур выступил на заседании СБ ООН, посвященном войне Израиля в Газе и гуманитарному кризису в осажденном эксклаве. #trtнарусском #риядмансур #палестина #оон #газа #совбезоон #израильипалестина #правачеловека #мировоесообщество #помощьгаза #правачеловека #израиль #трт #новости