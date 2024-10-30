Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась явиться на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября, в которой она обвиняет действующие власти.

«Каждый должен делать свою работу. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору», — заявила Зурабишвили на брифинге. По ее словам, следственный орган должен самостоятельно искать доказательства, а не требовать их у президента.

Зурабишвили утверждает, что на выборах использовались «все известные формы фальсификации» - подкуп и запугивание избирателей, размножение удостоверений личности и «карусели». Она также отметила «подозрительное совпадение» ее вызова в прокуратуру с заявлением зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который намекнул на возможность ее отстранения и ареста за провоцирование волнений в стране.

По данным ЦИК, на прошедших 26 октября парламентских выборах, впервые проводившихся с использованием электронных урн, правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» (10,92%), «Единство - Национальное движение» (10,12%), «Сильная Грузия» (8,78%) и «Гахария за Грузию» (7,76%).

Все оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, отказываются признавать результаты выборов. Президент Зурабишвили поддерживает их позицию, утверждая, что данные ЦИК подтасованы, и в действительности оппозиция получила большинство в парламенте.

Генпрокуратура начала расследование возможной фальсификации по просьбе самого ЦИК, который получил обвинения в подтасовке результатов, в том числе от президента страны.