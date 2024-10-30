Президент США Джо Байден вызвал возмущение республиканцев во вторник вечером, комментируя расистские шутки, прозвучавшие на митинге Дональда Трампа в Madison Square Garden в воскресенье, где комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико «плавающим островом мусора».

Во время видеоконференции, посвященной работе с латиноамериканскими избирателями, Байден заявил: «Они хорошие, достойные, честные люди. Единственный мусор, который я вижу плавающим там, это его сторонники. Его демонизация латиноамериканцев непростительна и не по-американски. Это полностью противоречит всему, что мы делали».

Белый дом поспешил сгладить ляп президента. Пресс-секретарь Эндрю Бейтс пояснил, что президент «назвал мусором враждебную риторику на митинге в Madison Square Garden». Администрация также распространила стенограмму, показывающую, что Байден оговорился и имел в виду осуждение конкретно высказываний Хинчклиффа.

Сам Байден позже опубликовал разъяснение в социальной сети X: «Сегодня я назвал мусором враждебную риторику о Пуэрто-Рико, которую распространял сторонник Трампа на митинге в Madison Square Garden — это единственное слово, которое приходит мне в голову для ее описания. Его демонизация латиноамериканцев непростительна. Вот что я хотел сказать. Эти комментарии на митинге не отражают того, кто мы есть как нация».

Инцидент отвлек внимание от важного выступления вице-президента Камалы Харрис на Эллипсе в Вашингтоне. «Пришло время перевернуть страницу драмы и конфликтов, страха и разделения. Пришло время для нового поколения лидерства в Америке», — заявила Харрис.

Республиканцы использовали оговорку Байдена для критики. Сенатор Джей Ди Вэнс написал в X: «Это отвратительно. Камала Харрис и ее босс Джо Байден нападают на половину страны. Этому нет оправдания. Надеюсь, американцы это отвергнут».