Россия провела учения по отражению «массированного» ядерного нападения

Российские силы стратегического сдерживания провели с участием президента РФ учения по нанесению массированных ядерных ударов. С космодрома „Плесецк“ в Архангельской области по полигону „Кура“ на Камчатке был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“. Кроме того, были запущены баллистические ракеты "Синева" и "Булава с атомного ракетного подводного крейсера "Новомосковск" в Баренцевом море и с атомной подводной лодки "Князь Олег" в Охотском море. В учениях также были задействованы самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые произвели пуск крылатых ракет. В Минобороне РФ заявили, что все ракеты достигли намеченных целей. #trtнарусском #россия #ядерныеучения #стратегическоесдерживание #владимирпутин #ракетаявс #ту95мс #плесецк #минобороны #мирибезопасность #ракетныевойска #ядерноеоружие #военныеучения #баренцевоморе #охотскоеморе #учения #оборона #новости #трт #новостимира