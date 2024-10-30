ПОЛИТИКА
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Индийские студенты протестуют против мусульманской молитвы
Студенты университета Квантум в Индии, придерживающиеся ультраправых взглядов, провели акцию протеста против мусульманской молитвы в кампусе. Это случилось после того, как в сети появились кадры, на которых мусульманка молится на лестничной площадке. #trtнарусском #индия #студенты #университет #протест #мусульманскаямолитва #свободавероисповедания #толерантность #религиозныеправа #религиозныйконфликт #кампус #намаз #индийскийуниверситет #напряженность #правачеловека #новости #трт #новостимира
Индийские студенты протестуют против мусульманской молитвы / Others
30 октября 2024 г.
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