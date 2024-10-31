Северная часть сектора Газа превращена в руины, где улицы и переулки завалены телами погибших палестинцев, а густой запах разложения наполняет район после почти месяца непрекращающихся израильских атак. После массированных авиаударов 5 октября израильская армия на следующий день начала наземное наступление, при этом блокировав регион и лишив население еды и воды.

Кадры, снятые агентством «Анадолу» в городе Бейт-Лахия, демонстрируют масштабы разрушений: некогда оживленные кварталы стерты с лица земли и лишены признаков жизни.

Корреспондент «Анадолу» побеседовал с местным жителем Нидалем эд-Деримли, который остался заблокированным в больнице с ранением. По его словам, учреждение практически не могло функционировать из-за постоянных обстрелов.

«Мы провели около 20 дней без еды и воды. Солдаты не позволяли доставлять помощь извне. Раздавались сильные взрывы, мы даже не могли спать», — рассказал он.

По словам эд-Деримли, израильские силы задерживали мирных жителей вокруг больницы и совершали автомобильные наезды на людей.

Еще один палестинец из Бейт-Лахии, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что в городе не осталось никаких признаков жизни.

«Разрушения были настолько серьезными, что мы не могли узнать свои дома. Тела погибших невозможно захоронить, их выставляют прямо на улицы», — рассказал он.