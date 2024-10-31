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Москва против Астаны: скандал вокруг импорта
Россельхознадзор сообщил о выявлении схем незаконного импорта сельхозпродукции из Казахстана
Москва против Астаны: скандал вокруг импорта
Фото: Россельхознадзор / Others
31 октября 2024 г.

Россельхознадзор сообщил о выявлении незаконных схем поставок подкарантинной продукции из Казахстана. По данным пресс-службы, Комитет госинспекции в АПК Казахстана использовал реквизиты более 100 компаний, не занятых внешнеэкономической деятельностью, для оформления фитосанитарных сертификатов на экспорт в Россию.

«На протяжении нескольких лет «теневой порядок» применялся Комитетом для бесконтрольного перемещения растениеводческой продукции по территории ЕАЭС с целью умышленного уклонения от фитосанитарной проверки по месту доставки», — указано в сообщении.

Согласно информации службы, за последние два года в Россию по поддельным документам ввезли более 120 тыс. тонн продукции растениеводства, без проверки поступило 260 тыс. тонн плодоовощной продукции.

Издание «Агроэксперт» уточняет, что продукция ввозилась якобы по фальшивым сертификатам, оформленным на российские компании, которые «не знали о своем участии в импорте». По данным ведомства, более сотни российских предпринимателей направили обращения о «незаконном использовании их реквизитов».

Для обсуждения ситуации руководство Россельхознадзора назначило переговоры с замминистра сельского хозяйства Казахстана Ермеком Кенжеханулы. Сообщается, что Казахстан якобы оставил без ответа 30 писем Россельхознадзора по этому вопросу.

Россельхознадзор также временно ограничил ввоз срезанных цветов из Казахстана, указывая, что значительная часть цветочной продукции поступает реэкспортом из «недружественных» России стран, таких как Нидерланды и Польша.

Ранее Россия обвинила Казахстан в нарушении основополагающих принципов договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС), указывая на изменение тарифов на железнодорожный транзит, которое, по мнению российской стороны, привело к неравным условиям для грузоперевозчиков других стран союза.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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