Арнольд Шварценеггер публично поддержал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах. В своем заявлении, опубликованном в среду, известный актер и бывший губернатор Калифорнии подчеркнул приоритет государственных интересов над партийной принадлежностью.

«Я всегда буду американцем прежде, чем республиканцем. Именно поэтому на этой неделе я голосую за Камалу Харрис и Тима Уолца», — написал Шварценеггер в социальных сетях.

Политик, возглавлявший Калифорнию с 2003 по 2011 год, резко раскритиковал действия бывшего президента Дональда Трампа, назвав их «антиамериканскими». Особое внимание он уделил отказу Трампа признать результаты выборов 2020 года.

«Для такого человека, как я, который общается с людьми по всему миру и по-прежнему считает Америку сияющим городом на холме, называть Америку мусорным баком для мира - это настолько непатриотично. Это приводит меня в ярость», — заявил Шварценеггер.

Говоря о возможном втором президентстве Трампа, он добавил: «Он [Дональд Трамп] будет разделять, он будет оскорблять, он найдет новые способы быть еще более антиамериканским, чем уже был, а мы, народ, не получим ничего, кроме еще большей злости».