Израильская армия должна быть больше и в регулярных войсках, и в резерве, заявил начальник Генерального штаба Герци Халеви. Среди причин такого решения военачальник назвал желание создать более сильную армию для расширения военного вторжения в Газу.

Увеличивать армию хотят за счет ультраортодоксальных евреев, известных как харедим.

С 1948 года на них не распространяется призыв. Однако летом текущего года израильский парламент принял закон, который обязывает харедим также служить в армии.

Халеви отметил: в стране идут интенсивные обсуждения по поводу призыва учащихся религиозных школ — ешив, что давно стало одной из наиболее спорных тем в израильском обществе.

«Армия Израиля должна быть больше. Это касается и регулярной службы, и резерва, поэтому мы создаем новые подразделения», — отметил начальник Генштаба.

Призыв харедим в армию остается крайне непростым вопросом для правительства Нетаньяху. До сих пор большинство из ультраортодоксальных евреев освобождалось от военной службы, что всегда вызывало неоднозначные реакции. В июне Верховный суд страны постановил, что отсрочки для учащихся ешив должны быть отменены, а также запретил финансирование религиозных школ, которые не отправляют учеников на службу.

Это решение вызвало новую волну дебатов в израильском обществе.

Израильская армия в 2022 году насчитывала 178 тыс. человек. После начала вторжения в Газу эта цифра увеличилась кратно, однако точные размеры армии Тель-Авив не раскрывает.

Призыв харедим в теории должен привлечь порядка 67 тыс. новобранцев, подсчитали ивритоязычные СМИ. Однако на практике вряд ли это будет возможно: с июля ультраортодоксальные евреи бойкотируют призыв и устраивают протесты у призывных пунктов. Ультраправые партнеры коалиции Нетаньяху также не поддерживают решение о призыве и всячески его саботируют.