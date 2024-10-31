Американские законодатели из обеих партий призывают президента Джо Байдена одобрить предложение Польши сбивать российские ракеты над Украиной, пишет издание The Hill со ссылкой на источники.

По его данным, конгрессмены Джо Уилсон (республиканец) и Стив Коэн (демократ) отправили письмо Байдену с просьбой разрешить Варшаву применять свои системы противовоздушной обороны (ПВО) в украинском воздушном пространстве для перехвата российских ракет и дронов, угрожающих как Польше, так и Украине. Этот шаг, по их словам, необходим для защиты от возможных вторжений в воздушное пространство Польши и усиления обороны Украины.

Инициативу еще в прошлом году выдвинул глава МИД Польши Радек Сикорский, который выразил желание, чтобы его страна, будучи членом НАТО, могла более активно защищать свою границу и помогать Киеву в самообороне. Однако в сентябре 2023 года тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил эту идею, опасаясь, что это спровоцирует прямой конфликт между альянсом и Россией. Новый генсек Марк Рютте пока не высказал свою позицию по этому вопросу.

В прошлом российские ракеты неоднократно пересекали границу с Польшей. В ноябре 2022 года в балтийской стране погибли два гражданина из-за сбившейся с курса украинской ракеты. Также в марте текущего года российская ракета ненадолго вошла в польское воздушное пространство, что вызвало тревогу в странах, находящихся в непосредственной близости от боевых действий.

Американские законодатели подчеркивают: поддержка Киева необходима для стабилизации региона и защиты восточных границ НАТО. Они указывают, что администрация Байдена пока медлит с расширением помощи и поставками вооружений. Критики полагают, что слишком осторожная позиция США по Украине лишь поощряет расширение военных операций России.

Законодатели считают, что если бы НАТО было более решительным, то это могло бы сдерживать Россию от операций в т.н. «серой зоне» — атак на союзников НАТО, кибератак и нарушений воздушного пространства.