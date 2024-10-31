КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Южнокорейские военные заявили, что пуск состоялся 31 октября в 7:10 утра по местному времени из района Пхеньяна.

Ракета пролетела 1000 км и, достигнув высоты 7000 км, упала в Японском море спустя 87 минут, примерно в 200 км от Хоккайдо, заявляют японские власти.

Ким Чен Ын заявил, что испытания ракеты — это «справедливый ответ на угрозы врагов» и способ подтвердить военную решимость страны. В заявлении ЦТАК сообщается, что испытание стало самым продолжительным запуском, побив прежние рекорды КНДР по дальности и мощности стратегических ракет.

Запуск осудили власти Южной Кореи, Японии и США, подчеркнув, что такие действия дестабилизируют регион. Испытания совпали с осуждением Вашингтона и Сеула, которые обвиняют КНДР в отправке солдат в Россию. По данным Южной Кореи и США, около 11 тыс. северокорейских военнослужащих направлены на помощь российским войскам, 3 тыс. из них уже находятся на линии фронта.

ООН также выразила серьезную обеспокоенность сообщениями о размещении северокорейских военнослужащих на территории России. Об этом в среду заявил помощник Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы с серьезной обеспокоенностью следим за недавними сообщениями о размещении военного персонала КНДР в Российской Федерации, включая их возможное присутствие в зоне конфликта», — сообщил Енча.

Несмотря на предыдущие опровержения размещения северокорейских войск, президент России Владимир Путин не опроверг информацию об отправке войск КНДР в Россию. «Между Россией и КНДР ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве. Что и как мы будем делать — это уже наше дело», — заявил российский лидер на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС.