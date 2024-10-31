В Харькове бомба упала на жилой дом

В результате российского удара по жилому дому в Харькове погибли два человека, в том числе ребенок, ранения получили 35 жителей, сообщили в офисе президента Украины. Удар по девятиэтажке был нанесен управляемой авиабомбой. Спасательные работы на месте атаки продолжались всю ночь. Харьков регулярно атакуется управляемыми и корректируемыми авиабомбами и ракетами. Только на этой неделе было как минимум два таких удара, в результате которых погибли не менее четырёх человек. #харьков #авиаудар #украина #жилойдом #обстрел #трагедия #мирныежители #гуманитарныйкризис #спасательныеработы #войнанаукраине #обстрелы #жертвыавиаудара #дети #безопасность #разрушения #авиабомбы #гуманитарнаяпомощь #помощьукраине