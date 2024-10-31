Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью изданию «Кабар» поддержал идею изменения государственного гимна страны, утвержденного 33 года назад.

«Будет хорошо, если мы его изменим. Что плохого в том, чтобы его обновить? Наш нынешний государственный гимн был написан 33 года назад, в период обретения свободы и независимости. Вот мы стали свободны, мы — независимая страна, кыргызский народ взял судьбу в свои руки, идите вперед — с радостью и волнением призывали авторы гимна. С тех пор прошло 33 года. Мы полностью сформировались как государство, получили признание во всем мире. И что, даже сто лет спустя мы будем продолжать петь, что мы освобождены и стали суверенной страной?», — сказал Жапаров.

Президент добавил, что стране нужен новый гимн, который «вдохновлял бы молодежь и будущие поколения», а нынешний может остаться в истории как первый.

Говоря о критике идеи, Жапаров напомнил ситуацию с изменением государственного флага в 2023 году.

«Некоторые демагоги и популисты выступали против идеи обновления флага. Разве плох наш сегодняшний флаг? Он на уровень выше предыдущего, где изображение солнца напоминало то ли подсолнух, то ли зубья пилорамы. Сейчас же сразу понятно, что это лучи солнца», — отметил Жапаров.

С инициативой переписать текст гимна в октябре выступил спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев.

«Я как-то слышал, что когда один из экс-президентов поехал за границу, и когда прозвучал наш гимн, птицы, которые сидели на деревьях, разлетелись. Мы перепишем гимн, чтобы его можно было легко петь людям от 5 лет до 95 лет», — сказал Шакиев.

Новый вариант государственного флага Кыргызстана был утвержден в декабре 2023 года. Инициатором его изменения выступил сам Садыр Жапаров, предложив «выпрямить лучи» изображенного на флаге солнца. Предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

В 2021 году в Кыргызстане состоялся референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в стране.