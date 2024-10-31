Взрыв бытового газа в Черкесске унес жизни не менее двух человек

В Черкесске в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека, еще 11 пострадали, сообщает управление МЧС по Карачаево-Черкесии. Вспышка паров газовоздушной смеси в пятиэтажном доме произошла около 6 часов утра, в здании частично разрушены два верхних этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). #trtнарусском #россия #черкесск #карачаевочеркесия #взрывгаза #мчс #жертвы #безопасность #взрывбытовогогаза #следственныйкомитет #трагедия #контрольгаза #эвакуация #пострадавшие #разрушениедома #трт #новости