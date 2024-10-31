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Не менее 95 человек погибли в результате сильнейших наводнений в Испании
Проливные дожди вызвали крупнейшее наводнение в Испании за последние 50 лет. Сообщается по меньшей мере 95 погибших. Спасатели говорят, что жертв может быть значительно больше. Дожди привели к отключениям электричества, перекрытию дорог и приостановке движения обычных и скоростных поездов. Больше всего пострадало автономное сообщество Валенсия. #trtнарусском #испания #валенсия #наводнение #стихийноебедствие #жертвы #проливныедожди #спасательныеработы #наводнениеиспания #затопление #эвакуация #ливни #помощьпострадавшим #катастрофа #чс #трт #новости #испания2024
Не менее 95 человек погибли в результате сильнейших наводнений в Испании / Others
31 октября 2024 г.
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