Не менее 95 человек погибли в результате сильнейших наводнений в Испании

Проливные дожди вызвали крупнейшее наводнение в Испании за последние 50 лет. Сообщается по меньшей мере 95 погибших. Спасатели говорят, что жертв может быть значительно больше. Дожди привели к отключениям электричества, перекрытию дорог и приостановке движения обычных и скоростных поездов. Больше всего пострадало автономное сообщество Валенсия. #trtнарусском #испания #валенсия #наводнение #стихийноебедствие #жертвы #проливныедожди #спасательныеработы #наводнениеиспания #затопление #эвакуация #ливни #помощьпострадавшим #катастрофа #чс #трт #новости #испания2024