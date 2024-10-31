В Госдепартаменте США выявили около 500 случаев, когда американское оружие было использовано против гражданского населения Газы, но не предприняли каких-либо мер. Часть из этих инцидентов может нарушать международное гуманитарное право, сообщают источники Washington Post (WP).

Все случаи, зафиксированные с 7 октября прошлого года, отслеживаются через механизм CHIRG (Руководство по реагированию на инциденты с участием мирных жителей). Госдепартамент собирает данные из СМИ, от общественных организаций и зарубежных правительств.

WP отмечает, что этот механизм, учрежденный в августе 2023 года, действует в три этапа: анализ инцидента, оценка политического воздействия и согласованные действия департамента. Благодаря механизму удалось выявить как минимум 500 случаев, когда израильская армия использовала американское оружие для ударов по мирным палестинцам.

Однако пока ни одно расследование Госдепа не дошло до финального этапа действий, включающего беседу с израильскими военными для снижения ущерба, приостановку лицензий на экспорт оружия или отказ от новых поставок.

Администрация Байдена признала возможность нарушения Израилем международного права, но Госдепартамент подчеркивает, что каждый случай требует тщательной проверки. Представитель ведомства Мэттью Миллер отметил: расследования ведутся тщательно, с акцентом на получение объективных данных, при этом Вашингтон регулярно выражает обеспокоенность насчет ущерба мирному населению. Но пока все так и ограничивается этим «‎беспокойством»‎ — в реальности США только нарастили поставки оружия Тель-Авиву.

Джон Рамминг Чаппел из Центра по защите мирных жителей заявил, что США по-прежнему возлагают ответственность за расследования на израильские власти, не проводя собственных проверок. В свою очередь, анонимный источник WP уточнил, что рассматриваются не только возможные нарушения международного права, но и любые случаи, где гибель мирных жителей связана с американским оружием.