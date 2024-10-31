Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о том, что действия Израиля в Газе могут привести к «этнической чистке», если мировое сообщество не примет срочные меры. Слова генсека прозвучали на фоне растущего числа жертв среди мирного населения от интенсивных израильских ударов по Северной Газе.

«Мировое сообщество должно проявить решительность, чтобы предотвратить этническую чистку», — подчеркнул Гутерриш.

По данным Минздрава Газы, 29 октября в Бейт-Лахии в результате одного из семи крупных ударов Израиля за последнюю неделю погибли по меньшей мере 93 человека, включая множество детей. Кроме того, гуманитарные поставки в Газу упали до минимального уровня с начала конфликта, что вызывает подозрения о намерении Израиля вытеснить палестинцев с этих территорий при помощи голода.

Выступая на COP16 в Колумбии, Гутерриш подчеркнул: этническую чистку в Газе на первых этапах войны удалось предотвратить благодаря решимости палестинцев остаться на своих землях, а также из-за отказа арабских стран принять массовое перемещение населения.

При этом министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этническая чистка в Газе уже началась — это можно наблюдать на примере севера эксклава. Израиль ввел тотальную блокаду этой части сектора, запретив ввоз любой гуманитарной помощи, и вынуждая палестинцев покинуть эти территории. При этом израильская армия отрицает систематические попытки вытеснения жителей Газы из региона.

После бомбардировки жилого здания в Бейт-Лахии во вторник, приведшей к гибели десятков детей, международное сообщество резко осудило действия Израиля. Франция и США потребовали немедленно снять осаду Северной Газы.

Израильские власти, включая министра обороны Йоава Галанта, ответили Вашингтону и Парижу отказом, отметив, что продолжат давить на ХАМАС.