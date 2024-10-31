Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ стран Северной Европы заявил, что Россия планирует повторить в Молдове сценарий, который ранее был реализован в Грузии. По его словам, РФ стремится к восстановлению Советского Союза, используя как военные, так и невоенные методы.

Зеленский раскритиковал руководство Грузии за чрезмерно снисходительную позицию в отношении России. «Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии, их выбор - дружба с Россией, их выбор - не идти в Европейский союз. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии... Что касается Молдовы. Они идут в том же направлении», — отметил Зеленский.

Президент предупредил, что без решительных действий Запад может потерять Молдову в ближайшие годы. «А Украина... Мы больше. В этом и есть разница между нами и Грузией, мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть русскими. Вот и все», — подчеркнул он.

Зеленский выразил опасения на фоне связаны недавними событиями в обеих странах. В Молдове на прошедших президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС голоса разделились практически поровну: после подсчета 99,41% протоколов за вступление в ЕС высказались 50,39% избирателей, против - 49,61%. На президентских выборах действующий президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, что требует проведения второго тура.

В Грузии партия «Грузинская мечта», выступающая за конструктивные отношения с Россией, получила 54% голосов и 89 из 150 мест в парламенте. Президент страны Саломе Зурабишвили охарактеризовала эти результаты как «приход России и подчинение Грузии». Оппозиционные силы, набравшие в сумме 37% голосов, вышли на акции протеста, заявляя о фальсификации результатов.