Пентагон столкнулся с серьезным кризисом набора в армию: около 77% молодых американцев не соответствуют требованиям службы из-за проблем со здоровьем, образованием и криминальными записями. Об этом 30 октября сообщила директор по политике приема на военную службу Минобороны США Кэти Хелланд. Она отметила, что большая часть молодежи даже не рассматривает армию как карьерный путь.

Согласно исследованиям Пентагона, 77% молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет не проходят медицинский отбор, главным образом из-за ожирения, наркозависимости и психических проблем. По данным Wall Street Journal (WSJ), в 2023 году армия США не досчиталась около 15 тыс. новобранцев от цели в 65 тыс. При этом проблемы с набором есть во всех родах войск.

Снижение уровня образования также мешает комплектованию вооруженных сил. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщает, что США уступают другим странам в науке и математике, отставая от Китая и Южной Кореи. Это подрывает технологическое преимущество американцев, отмечает центр.

Недоверие к армии также негативно сказывается на желании молодежи поступать на службу. По данным аналитического агентства Gallup, доверие американцев к армии упало с 70% до 55% за последние пять лет, особенно после вывода войск из Афганистана в 2021 году.

Критики утверждают, что «культура пробуждения‎»‎ или как ее еще называют «‎вок»‎ ослабляет армию, уделяя слишком много внимания вопросам гендера и социальной справедливости. Секретарь армии Кристин Уормут отрицает, что армия стала «‎‎пробужденной», но признает, что политизация военных лидеров снижает доверие общества.

Вдобавок ко всему молодежь банально не хочет идти в армию, потому что есть другие, более высокооплачиваемые профессии. Уровень безработицы в США находится на исторически низком уровне — 3,4%, что дает молодым людям более привлекательные карьерные альтернативы, заключает WSJ.