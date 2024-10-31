Управление МВД по городу Душанбе уведомило владельцев компьютерных и игровых центров о строгом запрете на распространение видеороликов и игр с аморальным и насильственным контентом. Об этом сообщило столичное УМВД.

«Особенно это касается таких популярных игр, как Counter Strike и Grand Theft Auto (GTA), которые, по заключению министерства культуры Таджикистана, содержат элементы насилия, жестокости, убийств и грабежей», — уточняет ведомство. Другие запрещенные игры пока не указаны.

Правоохранители отмечают, что увлечение подобными играми оказывает негативное влияние на молодежь и подростков. По их данным, регулярное участие в таких играх подталкивает некоторых к совершению преступлений.

«В связи с этим, власти призывают граждан контролировать своих детей и не допускать их к играм, пропагандирующим насилие», — добавили в столичном МВД.

Ведомство также предупредило о планах на регулярные рейды и проверки интернет-кафе в столице для соблюдения запрета.

В июне 2017 года мэр Душанбе Рустам Эмомали запретил несовершеннолетним посещать развлекательные центры и интернет-кафе ночью. Указ предписывает всем заведениям разместить уведомления о запрете на вход для несовершеннолетних и требовать паспорт для допуска.

Мэр поручил столичному управлению МВД выявлять несовершеннолетних, посещающих такие заведения ночью. Родителей, чьи дети нарушат правила, ждет привлечение к ответственности.

Это решение дополняет приказ МВД Таджикистана от марта 2017 года, который ограничивал посещение подростками развлекательных центров после 18:00. Пресс-секретарь МВД пояснил, что мера направлена на предотвращение правонарушений среди молодежи в ночное время.