ПОЛИТИКА
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БАПОР в Газе нельзя спасти
Израильский посол в ООН Дани Данон клевещет на БАПОР на заседании СБ ООН, после того как Израиль запретил деятельность Агентства ООН, оказывающего базовую помощь и медицинскую поддержку палестинцам в Газе, на оккупированном Западном берегу и в оккупированном Восточном Иерусалиме. #trtнарусском #газа #палестина #израиль #бапор #оон #сбоон #гуманитарнаяпомощь #западныйберег #правачеловека #посолизраиля #даниданон #конфликт #дипломатия #трт #новости
БАПОР в Газе нельзя спасти / Others
31 октября 2024 г.
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