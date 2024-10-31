БАПОР в Газе нельзя спасти

Израильский посол в ООН Дани Данон клевещет на БАПОР на заседании СБ ООН, после того как Израиль запретил деятельность Агентства ООН, оказывающего базовую помощь и медицинскую поддержку палестинцам в Газе, на оккупированном Западном берегу и в оккупированном Восточном Иерусалиме. #trtнарусском #газа #палестина #израиль #бапор #оон #сбоон #гуманитарнаяпомощь #западныйберег #правачеловека #посолизраиля #даниданон #конфликт #дипломатия #трт #новости