Израильская армия применила беспилотный летательный аппарат для удара по лагерю беженцев Нур-Шамс в городе Тулькарм на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В результате атаки, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли два человека, среди которых был ребенок.

Израильские военные провели рейд на Тулькарм, задействовав бронетехнику и три бульдозера. Это нанесло ущерб инфраструктуре лагеря Нур-Шамс, который оказался в осаде. На территории лагеря были слышны взрывы, замечена разведывательная авиация, а в некоторых районах прекратилась подача электричества.

Кроме того, во время рейдов в северных и южных частях Западного берега израильские силы задержали 16 палестинцев. Очевидцы сообщили, что военные штурмовали населенный пункт Дура вблизи Эль-Халиля, ворвавшись в несколько домов под предлогом обыска. Были разрушены строения и нанесен ущерб имуществу. Задержанных палестинцев подвергли допросу со связанными руками и глазами.

Активисты опубликовали в соцсетях видео, на которых видно, как израильские солдаты водружают израильский флаг на одном из домов. В некоторых районах слышна интенсивная стрельба.

Агентство WAFA также сообщило о рейдах в населенном пункте Завие около города Сальфит и ряде селений в районе Наблуса. Израильские силы задержали троих палестинцев и обыскали несколько домов.

С 7 октября 2023 года, после начала масштабных атак на сектор Газа, Израиль усилил давление на оккупированных территориях. На Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно увеличилось число рейдов, задержаний и нападений.