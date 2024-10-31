ПОЛИТИКА
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Момент спасения женщины и собаки из затопленного дома в Испании
Испанские спасатели вызволили из затопленного дома в Валенсии женщину и собаку. Город особенно сильно пострадал в результате наводнения. По последним данным, потоп унес жизни не менее 95 человек. #trtнарусском #испания #валенсия #спасатели #спасение #наводнение #стихийноебедствие #помощьпострадавшим #затоплениедома #трагедия #жертвынаводнения #потоп #спасениеживотных #бедствие #вода #затопление #спасательныеработы #новости #трт #новостимира
Момент спасения женщины и собаки из затопленного дома в Испании / Others
31 октября 2024 г.
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