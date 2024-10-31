Московский городской суд приговорил 47-летнего Фируза Дадобоева, гражданина Таджикистана и России, к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей.

Дадобоева обвинили в попытке передать представителю ЦРУ сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, на который ссылается ТАСС.

По данным ЦОС, Дадобоев имел доступ к секретной информации, полученной незаконным путем, и намеревался передать ее представителю американской разведки. В ведомстве добавили, что он признал вину и выразил раскаяние.

Дадобоев, обладая двойным гражданством, работал IT-специалистом в одной из коммерческих компаний Москвы. Его задержали в октябре 2022 года при попытке передачи собранных данных. Следственное подразделение УФСБ по Москве и Московской области возбудило дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Приговор еще не вступил в законную силу.

За первые шесть месяцев 2024 года в России 52 человека были осуждены за государственную измену — это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно анализу данных судебного департамента, проведенному изданием «Важные истории». Такой показатель фиксируется впервые за последние девять лет. Для сравнения, за весь 2023 год по статье о госизмене были осуждены 39 человек.

Также возросло число приговоров по статье о шпионаже: за первые шесть месяцев 2024 года осуждены 18 человек — это в девять раз больше, чем в первой половине 2023 года. Двое россиян осуждены за «конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством», что равно количеству приговоров по этой статье за весь предыдущий год.

Увеличилось и число осужденных за нарушения, связанные с государственной тайной. Рост произошел за счет введенной в 2022 году статьи «Нарушение требований по защите государственной тайны», которая предполагает ответственность за выезд из России для лиц, имевших доступ к гостайне, включая бывших сотрудников госпредприятий и отставных военных. За первое полугодие 2024 года по этой статье осуждены 96 человек — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.