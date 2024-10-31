ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Норман Финкельштейн: Израиль боится наземного боя с «Хезболлой»
Эксперт по израильско-палестинскому конфликту политолог Норман Финкельштейн рассказал, что Израиль хорошо воюет виртуально, но боится наземного боя с «Хезболлой», поэтому наносит только авиаудары. #trtнарусском #новости #трт #новостимира #израиль #палестина #газа #ливан #хамас #хезболла #финкельштейн #эксперт #военнаястратегия #израильскиесилы #авиаудары #ближнийвосток #наземнаяоперация #безопасность #конфликт #война #тактика #противостояние #мнениеэксперта #ливанскийконфликт
Норман Финкельштейн: Израиль боится наземного боя с «Хезболлой» / Others
31 октября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us