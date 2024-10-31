31 октября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Норман Финкельштейн: Израиль боится наземного боя с «Хезболлой»
Эксперт по израильско-палестинскому конфликту политолог Норман Финкельштейн рассказал, что Израиль хорошо воюет виртуально, но боится наземного боя с «Хезболлой», поэтому наносит только авиаудары. #trtнарусском #новости #трт #новостимира #израиль #палестина #газа #ливан #хамас #хезболла #финкельштейн #эксперт #военнаястратегия #израильскиесилы #авиаудары #ближнийвосток #наземнаяоперация #безопасность #конфликт #война #тактика #противостояние #мнениеэксперта #ливанскийконфликт
Норман Финкельштейн: Израиль боится наземного боя с «Хезболлой» / Others
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