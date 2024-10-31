Майя Санду выиграла президентские выборы в 2020 году. Она стала первой женщиной на этом посту в истории Молдовы, набрав 57,5% голосов. Ее оппонентом был пророссийский экс-глава государства Игорь Додон. Его проигрыш трактовался многими СМИ как поражение Кремля в регионе — страну возглавила проевропейский политик.

Спустя всего четыре года ситуация может развернуться в обратную сторону. На прошедших 20 октября выборах главы государства ни один из претендентов не смог набрать абсолютное большинство голосов. Во второй тур прошли Санду (42%) и кандидат от пророссийской Партии социалистов, экс-генпрокурор Александр Стояногло (26%).

В минувшее воскресенье, 27 октября, между ними прошли предвыборные дебаты. Президент обвинила оппонента в связях с беглым олигархом Иланом Шором, а также несколько раз назвала его «человеком Москвы». Это, по ее словам, помешает стране выстраивать отношения не только с ЕС, но и даже ближайшим союзником — Румынией.

Стояногло упрекал действующего лидера в том, что в стране якобы остановились стройки, и обещал работать на процветание государства: «Мы покажем другую модель экономики: связанную со свободой, продвижением техники и человеческих идей». Он также пообещал наладить отношения с Украиной, что Санду показалось уже совсем неправдоподобным: «Вы сами верите в то, что говорите? В Киеве знают, что вы — человек Кремля».

Одна из особенностей этой кампании — молдавские власти обвиняют Россию в тотальном вмешательстве во внутренние процессы страны. Дело связывают с олигархом Иланом Шором, который на родине обвиняется в хищении примерно $1 млрд. Сегодня он проживает в Москве, где объявил о создании политического блока «Победа». СМИ сообщают, что беглый бизнесмен организовал подкуп избирателей на деньги Кремля.

В России подобные обвинения категорически опровергают и называют их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдовы оказывает давление на сторонников развития отношений с Россией и препятствуют им в создании собственных политических сил.

Прогнозы и ожидания от второго тура выборов TRT на русском обсудил с политологом Виталием Андриевским:

— Кампания проходит достаточно жестко. Что касается дебатов, то сторонники Санду отдают победу ей. А симпатизирующие Стояногло считают, что он смотрелся более выигрышно. Независимые эксперты некоторое преимущество все же видят у действующего президента.

Но что касается других моментов, ситуация начинает выходить из-под контроля. На улицах происходят стычки противников и сторонников того или иного кандидата. Пока это происходит в формате единичных случаев. Но мы не знаем, что будет после выборов: признают ли победу одни или другие, как они отреагируют?

— Допускаете, что обе стороны могут инициировать какие-то протесты?

— Я практически не сомневаюсь, что если будет небольшой разрыв, то протесты будут. Но не знаю, в какой форме. Надеюсь, что если оппозиция проиграет, то это не приведет к жестким столкновениям или попыткам захвата административных зданий. Если же они победят, то на улицы выйдут люди, которые выскажут свое мнение и будут добиваться непризнания итогов.

Тут есть проблема, которую также необходимо учитывать. Суть в том, что в кампании участвуют три стороны: Санду, Стояногло и Кремль. Россия держит в Молдове так называемую избирательную сетку, которую организовал Илан Шор (напомним, РФ и Шор существование «сетки» отрицают — прим. ред.).

Через него молдавские граждане получают деньги из РФ с условием, чтобы они голосовали за нужного кандидата. В эту сетку, по разным подсчетам, входит порядка 15% избирателей. Безусловно, эти голоса не будут отданы Санду, и они могут повлиять на ход голосования.

— Есть ли доверие в обществе к работе ЦИК?

— Единственное влияние ЦИК в том, что он может инициировать снятие того или иного кандидата. Также комиссия может не допускать к выборам ту или иную партию. И такие случаи были. Где-то это было правильно, где-то это было сомнительно, но на исход голосования ЦИК в Молдове влиять не может.

У нас много решается на участках. Вбросы — это очень большая редкость. Это практически невозможно организовать, потому что есть наблюдатели от всех партий, политиков и различных международных структур. Где-то могут быть единичные случаи, о которых мы не знаем, но это точно не массовый процесс.

— Как кандидаты выстраивают кампанию?

— Майя Санду призывает идти на сближение с Европейским союзом и приложить все усилия для вступления в ЕС.

Стояногло говорит, что он не против вступления в ЕС, но надо разобраться, что Молдове выгодно, а что — нет. В то же время он считает, что надо развивать связи с Россией и вести переговоры с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным — прим. ред.).

Санду также не против развивать отношения и с Россией, но только после того, как закончится война в Украине. Стояногло, напротив, считает, что с Москвой можно начать договариваться о чем-либо уже сейчас.

Это принципиальные различия между ними.

— Как вы оцениваете шансы на победу кандидатов?

— Люди, которые поддерживает курс в ЕС и хотят, чтобы страна получила полноценное членство, они будут голосовать за Санду. Ее поддерживает пассионарная часть общества. Эта группа населения сейчас проявляет очень большую активность, в том числе агитируя за президента в социальных сетях.

Пока мой прогноз 52% на 48% в пользу Санду. А «вскрытие», как говорится, покажет.