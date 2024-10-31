ПОЛИТИКА
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Армения предлагает не ворошить прошлое
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что вопрос событий 1915 года нужно оставить историкам, а не встраивать его во внешнюю политику Еревана
Армения предлагает не ворошить прошлое
Фото: Reuters / Others
31 октября 2024 г.

Cобытия 1915 года не являются вопросом, определяющим внешнюю политику Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Это не наш приоритет №1. Исследование трагических страниц истории или их превращение в приоритет №1 внешней политики не находится в повестке», — сказал глава армянской дипломатии во время выступления в парламенте.

Он подчеркнул, что этот вопрос нужно оставить историкам, а дипломаты и политики должны заниматься другими вещами.

24 сентября 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян и провели переговоры в здании «Турецкого дома» в Нью-Йорке, где выразили готовность развивать процесс нормализации без предварительных условий и придать отношениям новый импульс.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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