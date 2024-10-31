Cобытия 1915 года не являются вопросом, определяющим внешнюю политику Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Это не наш приоритет №1. Исследование трагических страниц истории или их превращение в приоритет №1 внешней политики не находится в повестке», — сказал глава армянской дипломатии во время выступления в парламенте.

Он подчеркнул, что этот вопрос нужно оставить историкам, а дипломаты и политики должны заниматься другими вещами.

24 сентября 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян и провели переговоры в здании «Турецкого дома» в Нью-Йорке, где выразили готовность развивать процесс нормализации без предварительных условий и придать отношениям новый импульс.