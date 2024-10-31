ПОЛИТИКА
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В Вашингтоне и Орегоне неизвестные подожгли урны для голосования
Сотни бюллетеней для голосования за президента США сгорели в Портленде, штат Орегон, и в соседнем Ванкувере, штат Вашингтон, в результате поджогов 28 октября. Основной день голосования за будущего главу страны будет 5 ноября. #trtнарусском #вашингтон #выборы #орегон #поджог #урнадляголосования #безопасностьвыборов #демократия #честностьвыборов #прозрачность #защитаизбирателей #голосование #новости #трт #новостимира #сша #выборы2024
В Вашингтоне и Орегоне неизвестные подожгли урны для голосования / Others
31 октября 2024 г.
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