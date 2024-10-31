ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган принял лидера Сенегала
Лидеры Турции и Сенегала провели встречу в Президентском комплексе в Анкаре, обсудили двустороннее сотрудничество в ряде сфер и антиколониальную повестку в контексте событий в Газе и Ливане
Президент Эрдоган принял лидера Сенегала
Лидеры Турции и Сенегала провели встречу, обсудили двустороннее сотрудничество в ряде сфер и антиколониальную повестку в контексте событий в Газе и Ливане / Others
31 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Сенегала Бассиру Диомайе Файем подчеркнул прочность турецко-сенегальских отношений и достигнутые успехи в сфере сотрудничества.

Турецкий лидер отметил, что торговый оборот между Турцией и Сенегалом достиг 500 млн долларов, а объем инвестиций турецких компаний в стране превысил 3 млрд долларов. На встрече стороны подписали четыре соглашения, укрепив экономические связи.

Особое внимание в переговорах было уделено вопросам безопасности, борьбе с терроризмом и оборонной промышленности, включая совместные действия против FETÖ. Эрдоган поблагодарил Сенегал за поддержку в этом вопросе.

Обсуждалась также ситуация в Палестине и действия Израиля в секторе Газа и Ливане. Турция и Сенегал подтвердили свою приверженность решению о двух государствах. Эрдоган отметил, что африканские страны, имеющие опыт борьбы с колониальными притеснениями, проявляют твердость в поддержке палестинского народа.

Президент также затронул перспективы дальнейшего развития совместных инфраструктурных и оборонных проектов, выразив уверенность в продолжении тесного сотрудничества с Сенегалом на основе взаимного доверия и интересов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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