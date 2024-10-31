Христианин из Палестины: американцы не могут называть себя христианами, посылая бомбы

«Те, кто посылает оружие для убийства семей, живущих в палатках в Палестине, не являются настоящими христианами»Палестинский семинарист Джон Наэм Снобар в интервью TRT World рассказал, что каждая христианская церковь должна осудить военные преступления Израиля в Газе, напомнив, что палестинцы были одними из первых христиан в мире. #trtнарусском #палестина #христианин #христианскиеценности #правачеловека #защитаправчеловека #джонснобар #американскиехристиане #палестинскиесемьи #конфликт #военныепреступления #солидарность #осуждениенасилия #религия #правачеловека #ближнийвосток #новости #трт #новостимира