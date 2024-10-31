Трамп в ответ на заявление Байдена: 250 млн человек – не мусор

Бывший президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп ответил на комментарий президента США Джо Байдена, который намекнул, что сторонники Трампа — мусор. #trtнарусском #сша #выборы #трамп #байден #предвыборнаякампания #политика #поляризация #избиратели #голосование #демократия #штаты #висконсин #американскаяполитика #мнениеизбирателей #новости #трт #новостимира