ПОЛИТИКА
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Трамп в ответ на заявление Байдена: 250 млн человек – не мусор
Бывший президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп ответил на комментарий президента США Джо Байдена, который намекнул, что сторонники Трампа — мусор. #trtнарусском #сша #выборы #трамп #байден #предвыборнаякампания #политика #поляризация #избиратели #голосование #демократия #штаты #висконсин #американскаяполитика #мнениеизбирателей #новости #трт #новостимира
Трамп в ответ на заявление Байдена: 250 млн человек – не мусор / Others
31 октября 2024 г.
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