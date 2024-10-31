31 октября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Медбрат из Газы увидел среди погибших свою мать
Палестинский медик, перевозивший тела жертв израильского авиаудара по лагерю беженцев в Газе, увидел среди погибших свою мать. #trtнарусском #палестина #мама #дейрэльбалах #израильскийавиаудар #прощание #медик #медбрат #войнавгазе #жертвыконфликта #правачеловека #зонаконфликта #ценностьжизни #больутраты #новости #трт #новостимира #газа #авиаудар #геноцид
Медбрат из Газы увидел среди погибших свою мать / Others
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